Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости отреагировала на предложение экс-главы МИД Украины Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь.

Ранее Тарасюк заявил, что в случае переименования государства предложил бы вариант "Русь". По его мнению, такое название отсылает к истории Киевской Руси.

Захарова же с иронией уточнила, что, выходит, киевский режим уже отказался от "укров" и теперь "они "русы".

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный. Кроме того, Землю Франца-Иосифа он призвал назвать в честь российского поэта и ученого Михаила Ломоносова.