В ГД заявили, что цифровые сервисы способствуют развитию бизнеса в Москве

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Городская поддержка малого и среднего предпринимательства в Москве во многом опирается на цифровые сервисы, заявил депутат Госдумы Евгений Нифантьев на отраслевой конференции "Стратегия развития бизнеса: перезагрузка".

Он напомнил, что в столице зарегистрировано более 900 тысяч субъектов МСП. Они обеспечивают занятость свыше 3,5 миллиона человек, что составляет более 40% всех рабочих мест в городе.

По словам депутата, ключевым инструментом доступа к городской поддержке стала цифровая платформа "Дело в Москве". С ее помощью предприниматели могут онлайн подавать заявки на субсидии и гранты, а также пользоваться консультационным сервисом и бизнес-афишей с деловыми мероприятиями столицы.

"Все это формирует прозрачный и удобный доступ к городской поддержке", – добавил парламентарий.

По его словам, важная особенность столичной программы поддержки МСП заключается в том, что она выстроена вокруг разных этапов развития бизнеса. Поддержку можно получить с момента открытия своего дела и проверки партнеров до поиска помещений и выхода на экспорт. Это доступно субъектам бизнеса из приоритетных отраслей экономики.

Вместе с тем предприниматели могут воспользоваться "Бизнес-боксами" от партнеров программы. Им предложат готовые решения для продвижения, ведения бухгалтерии, кадрового учета и других бизнес-задач.

Отдельное значение, по мнению Нифантьева, имеет сопровождение на старте. Эту задачу выполняет ГБУ "Малый бизнес Москвы", которое было открыто в 2012 году. Учреждение проводит обучающие и деловые мероприятия, в том числе в онлайн-формате.

На портале зарегистрировано порядка 290 тысяч пользователей. Одним из наиболее востребованных сервисов является "Проверка контрагентов". Она помогает изучить бухгалтерскую и финансовую отчетность потенциального партнера. Только за 2025 год этим инструментом воспользовались более 20,7 тысячи раз.

Для компаний, которые ориентированы на внешние рынки, работает Московский экспортный центр (МЭЦ). С его помощью за прошлый год столичные предприниматели заключили более 800 контрактов с партнерами из 62 стран. Кроме того, МЭЦ проводит образовательные курсы, в рамках которых представители бизнеса учатся адаптировать продукт, упаковку и коммуникацию под зарубежную аудиторию.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что объем экспорта столичных компаний при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) по итогам первого полугодия 2026 года достиг 14 миллиардов рублей. Этот показатель на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря поддержке центра одна московская компания поставляет напитки в Китай через маркетплейсы, другая экспортирует продукты здорового питания в Алжир.

