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14 июля, 11:09

Город

Более пяти тысяч предложений подготовили компании и ИП в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Около 2,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса уже присоединились к новому сезону спецпроекта "Время возможностей". В рамках "Лета в Москве" они знакомят горожан и туристов со своими товарами и услугами, проводят акции и бесплатные мероприятия, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Этим летом столичные компании и индивидуальные предприниматели подготовили уже больше пяти тысяч предложений. Среди них – творческие мастер-классы, экскурсии и спортивные тренировки", – отметила Сергунина.

Например, каждое воскресенье желающие могут понаблюдать за процессом изготовления аксессуаров из вологодского кружева. Специалисты профильной мастерской расскажут о видах плетения, подборе нитей и развитии промысла с начала XVII века до наших дней.

Сотрудники семейного центра предлагают гостям познакомиться с арт-терапией и проводят занятия по рисованию на песке. А спорткомплекс приглашает москвичей и туристов на тренировки по 30 видам спорта – от йоги до плавания.

Посмотреть актуальную афишу и узнать об акциях можно на странице проекта "Время возможностей" в туристическом сервисе Russpass. Около трети из них подготовлено кафе и ресторанами, на втором месте по числу предложений – сфера услуг, на третьем – торговля, список замыкают представители индустрии красоты, творческие, спортивные и образовательные организации.

Прием заявок на участие продолжается. Информация об этом и других вариантах партнерства в рамках сезонных проектов представлена на странице "Время возможностей для бизнеса".

Проект "Лето в Москве" уже стал доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее горожан пригласили посетить фестиваль "День шахмат", который пройдет в рамках проекта 19 июля на ВДНХ. На улице в этот день появятся гигантские шахматы, фотозона и выставка шахматных картин.

Гостей будут встречать аниматоры, также с детьми проведут конкурс рисунка и обучат правилам игры. При этом мастер спорта по шахматам Сергей Абрамов расскажет горожанам об авторских обучающих программах.

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Сюжет: Лето в Москве
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