14 июля, 14:03Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 11 беспилотников, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны ликвидировали еще 5 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.
Первые два дрона, летевшие на российскую столицу во вторник, 14 июля, были зафиксированы примерно в 08:04 по местному времени. Общее количество нейтрализованных БПЛА составило 11.
На этом фоне временные ограничения вводились в аэропорту Жуковский. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Спустя несколько минут ограничения отменили.