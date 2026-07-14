Собянин сообщил о ликвидации уже 11 беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны ликвидировали еще 5 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Первые два дрона, летевшие на российскую столицу во вторник, 14 июля, были зафиксированы примерно в 08:04 по местному времени. Общее количество нейтрализованных БПЛА составило 11.

На этом фоне временные ограничения вводились в аэропорту Жуковский. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Спустя несколько минут ограничения отменили.