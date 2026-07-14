Минсельхоз запустил горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом

Фото: 123RF.com/nitiphon

Минсельхоз России открыл горячую линию для решения проблем с обеспечением аграриев топливом, следует из заявления пресс-службы ведомства.

За помощью могут обратиться как сельхозорганизации и фермеры, так и предприятия оптовой, а также розничной торговли. Сообщить о трудностях можно двумя способами: позвонив на круглосуточную горячую линию по номеру 8 (800) 234-93-80 или заполнив специальную форму на сайте министерства.

Для обращения необходимо будет указать регион, вид топлива и описать проблему, например отсутствие горюче-смазочных материалов, высокие цены или ограничения при заправке.

Проблемы с топливом в России сохраняются с мая. Правительство держит ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производство и пытаются насытить внутренний рынок.

Однако данная ситуация остается управляемой во время проведения сезонных полевых работ, заверял ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев. Политик подчеркнул, что Минсельхоз и Минэнерго ежедневно отслеживают поставки горюче-смазочных материалов для предприятий агропромышленного комплекса.

В ответ министерство сельского хозяйства подтвердило наличие необходимых объемов топлива, заявив, что потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке.