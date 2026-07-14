На Урале лжеинвестора осудят за хищение 23 млн рублей у бизнесмена

Фото: depositphotos/andreyuu​

Жителя Екатеринбурга осудят за хищение крупной суммы средств у бизнесмена и причинение имущественного ущерба. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, экс-сотрудник одного из финансовых учреждений убедил бизнесмена открыть счета на зарубежных биржах. Также он уговорил предпринимателя стать его брокером, благодаря чему злоумышленник получил доступ к аккаунтам потерпевшего на электронных торговых площадках.

В результате в период с сентября 2022 года по июль 2023 года экс-сотрудник банка направил себе на криптокошельки более 23 миллионов рублей. Помимо этого, из-за действий злоумышленника на бирже предприниматель понес ущерб в размере, который превышает 76,6 миллиона рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения материалов по существу.

Ранее в Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей. Выяснилось, что пенсионерка пришла в банк, сотрудник которого, завладев конфиденциальными данными женщины, перевел средства с ее счета на свой.

В результате 21-летний москвич был задержан на рабочем месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.

