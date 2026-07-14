Семья погибла в овощной яме на Урале

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Семья из трех человек погибла в овощной яме в поселке Буланаш Свердловской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы главка МВД России по региону Валерий Горелых, его слова опубликованы на сайте ведомства.

Причиной смерти могли стать выдавливаемые из-под земли дождевой водой газы. Погибли 57-летний мужчина, его 56-летняя жена и 35-летняя дочь. По предварительным данным, первой в погреб спустилась дочь, за ней вошла мать. Мужчина попытался вытащить родных, но также задохнулся. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

Горелых пояснил, что поселок находится в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Из-за продолжительных дождей подземная вода выдавила газовую смесь в погреб. Специалисты газовой службы, выезжавшие на место, подтвердили превышение концентрации вредных веществ. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ранее в поселке Красноярского края двухлетний ребенок утонул в септике. Как рассказали правоохранители, женщина занималась бытовыми делами в частном доме, рядом с ней были трое малолетних детей. Один из них вышел из дома во двор, а позднее мать нашла его в очистном сооружении на территории участка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.