Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 15:08

Происшествия

Семья погибла в овощной яме на Урале

Фото: sledcom.ru

Семья из трех человек погибла в овощной яме в поселке Буланаш Свердловской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы главка МВД России по региону Валерий Горелых, его слова опубликованы на сайте ведомства.

Причиной смерти могли стать выдавливаемые из-под земли дождевой водой газы. Погибли 57-летний мужчина, его 56-летняя жена и 35-летняя дочь. По предварительным данным, первой в погреб спустилась дочь, за ней вошла мать. Мужчина попытался вытащить родных, но также задохнулся. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

Горелых пояснил, что поселок находится в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Из-за продолжительных дождей подземная вода выдавила газовую смесь в погреб. Специалисты газовой службы, выезжавшие на место, подтвердили превышение концентрации вредных веществ. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ранее в поселке Красноярского края двухлетний ребенок утонул в септике. Как рассказали правоохранители, женщина занималась бытовыми делами в частном доме, рядом с ней были трое малолетних детей. Один из них вышел из дома во двор, а позднее мать нашла его в очистном сооружении на территории участка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Читайте также


происшествиярегионы

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика