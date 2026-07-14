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14 июля, 15:29

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Соцфонд: порядка 5,5 тыс россиян носят "заботливые" фамилии

В Соцфонде рассказали, у скольких россиян "заботливые" фамилии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич​

Порядка 5,5 тысячи россиян носят "заботливые" фамилии, сообщил Социальный фонд России (СФР).

Речь идет о Заботиных, Заботкиных, Заботновых и других. В СФР отметили, что эти фамилии отражают саму суть деятельности Соцфонда, которому 14 июля исполняется 4 года.

При этом 7 россиян носят фамилию Пенсионеровы, 2 имеют фамилию Страховые, а еще один – Социальный.

Согласно данным ведомства, 14 июля день рождения также отмечают 448 878 граждан РФ. 4 437 россиян оказались ровесниками фонда – они родились 14 июля 2022 года. При этом у 42 граждан первые буквы фамилии, имени и отчества складываются в аббревиатуру СФР.

Ранее стало известно, что при выборе имен для новорожденных в столице родители отдают предпочтение необычным вариантам. Среди женских особенно выделяются Славия, Искра и Сора, а в числе мужских – Амур. В текущем году в мегаполисе появились на свет мальчики Цветай, Патрикей, Марс и Максимус.

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