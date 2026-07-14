В Псковской области начали проверку блогера после видео с избиением жены

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

СК проверит блогера из Великих Лук Псковской области, который публиковал видео с издевательствами над супругой и маленьким ребенком. Ведомство выяснит, имело ли в семье место физическое и психологическое насилие, и проанализирует контент на предмет пропаганды деструктивного поведения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как мужчина бьет свою супругу, держащую на руках маленького ребенка, а также плюет ей в лицо, называя это "воспитанием". При этом муж женщины преподносил свое поведения как норму семейной жизни.

Видеозапись вызвала общественный резонанс. Тогда мужчина заявил, что кадры являются постановочными, а затем попросил прощения у пользователей, признав свою ошибку и вину. Блогер назвал свою семью "крепкой и здоровой", где нет ни насилия, ни драк.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства, в том числе проверяют условия, в которых проживает малыш.

Ранее уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, оскорблении представителя власти, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти было возбуждено на мужчину из Заинска, который жестоко избил женщину прямо на улице.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина за одежду выволок девушку из подъезда и швырнул ее на асфальт между скамейкой и мусорным контейнером. Не подающую признаков жизни женщину он неоднократно избил ногами, руками и металлической урной по лицу и туловищу, а также об землю с требованиями ответить, к кому она ушла.

При этом мужчина также высказывал слова угрозы физической расправы. На крики свидетелей происшествия, которые пытались остановить злоумышленника, тот стал им угрожать, как и своей девушке. Издевательства длились, пока не приехали правоохранители и скорая помощь. Женщина была госпитализирована, а нападавший задержан.

