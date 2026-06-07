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07 июня, 17:42 (обновлено 07.06.2026 20:36)

Происшествия

На жителя Заинска завели четыре уголовных дела после избиения женщины на улице

Фото: МАХ/"Происшествия Татарстан"

Уголовное дело по трем статьям возбуждено на мужчину из Заинска, который жестоко избил женщину прямо на улице, а затем оказал сопротивление полиции. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

По версии следствия, инцидент произошел 4 июня на улице Никифорова в Заинске. Дело возбуждено по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью, оскорблении представителя власти, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти. Ход расследования контролирует городская прокуратура.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина за одежду выволок девушку из подъезда и швырнул ее на асфальт между скамейкой и мусорным контейнером. Не подающую признаков жизни женщину он неоднократно избил ногами, руками и металлической урной по лицу и туловищу, а также об землю с требованиями ответить, к кому она ушла.

При этом мужчина также высказывал слова угрозы физической расправы. На крики свидетелей происшествия, которые пытались остановить злоумышленника, тот стал им угрожать, как и своей девушке. Издевательства длились несколько минут, пока не приехали правоохранители и скорая медицинская помощь.

По данным местных каналов, пострадавшая сейчас находится в больнице, а нападавший задержан.

Ранее на северо-востоке Москвы был задержан мужчина, обвиняемый в покушении на убийство женщины. По версии СК, в подъезде жилого дома, расположенного на улице Декабристов, злоумышленник нанес своей девушке множественные ножевые ранения, а после скрылся.

Пострадавшую экстренно госпитализировали и оказали необходимую медпомощь. Мотивом нападения злоумышленника на девушку стала ревность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

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