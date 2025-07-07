Мужчина задержан после попытки зарезать свою девушку на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство женщины, задержан на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 5 июля в подъезде жилого дома, который находится на улице Декабристов. По данным ведомства, мужчина нанес своей девушке множественные ножевые ранения, а после скрылся. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Ей оказана необходимая медпомощь.

Мотивом стала ревность злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Напавший на девушку задержан. С ним уже провели следственные мероприятия. В ближайшее время сотрудники СК направят в Бутырский суд Москвы ходатайство об аресте мужчины.

Ранее в подмосковной Лобне задержали женщину, подозреваемую в убийстве знакомой. По версии СК, 1 июля 32-летняя женщина находилась в гостях и отказалась уходить. Из-за этого начался конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила нож и нанесла хозяйке дома два удара в грудь.

Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленница скрылась. На следующий день ее местонахождение было установлено. Отмечается, что подозреваемая ранее была неоднократно судима.

