Отказавшаяся уходить из гостей женщина зарезала хозяйку дома в Лобне

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

В подмосковной Лобне задержали женщину, подозреваемую в убийстве знакомой, сообщает телеграм-канал подмосковного СК.

По данным следствия, 1 июля 32-летняя женщина находилась в гостях у знакомых и отказалась уходить. Из-за этого начался конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла хозяйке дома два удара в грудь. Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленница скрылась.

На следующий день ее местонахождение было установлено. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изъяли нож. Кроме того, было установлено, что подозреваемая ранее была неоднократно судима. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который зарезал жену на глазах у сына. Злоумышленник нанес женщине не менее 14 ударов, после чего спрятал тело в ящик дивана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.