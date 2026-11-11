Первая в РФ нейросеть для системы образования может появиться до конца учебного года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпросвещения России хочет представить первую отечественную нейросеть для системы образования до конца текущего учебного года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

"Это уникальная разработка, такой нет в мире. Это будет защищенная сеть, безопасная для детей. И мы ее в ближайшее время, я думаю, что до конца этого учебного года мы ее представим, может быть, и раньше, для того чтобы вы могли тоже ознакомиться", – сказал министр.

Министерство реализует предложение учителя года – 2026 Алексея Морозова о создании нейросети для сферы образования. По словам Кравцова, в систему в настоящее время закладывают проверенные методики, разработанные для обучения.

Свое предложение о создании нейросети Морозов озвучил на встрече педагогов – лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов с Владимиром Путиным. По мнению преподавателя, технология могла бы облегчить работу учителя и освободить время для непосредственного общения с детьми. Глава государства поддержал эту инициативу.