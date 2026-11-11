Второй день трехсторонних переговоров по Украине стартовал в Абу-Даби

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Второй день трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины начался в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом источник ТАСС уточнил, что днем 11 ноября российская делегация выступит с заявлением для прессы по итогам встречи.

Первая встреча представителей России, США и Украины прошла 10 ноября. Она длилась 4,5 часа с перерывом в 40 минут.

Зять американского лидера Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон воодушевлен первыми итогами переговоров в Абу-Даби. Он напомнил, что по поручению президента США Дональда Трампа американская сторона добивается прекращения конфликта.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что оценивать ход трехсторонних переговоров пока рано.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал первый день консультаций конструктивным. Он рассказал, что стороны успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов, поговорили о гарантиях безопасности для Украины и об основах их долгосрочного функционирования.

