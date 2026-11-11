Водитель в Ташкенте заменил руль авто штурвалом от яхты и получил штраф

Фото: телеграм-канал "IIBB YHXB | Rasmiy kanali"

В Ташкенте оштрафован водитель, который установил в машине штурвал от яхты вместо заводского руля. Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране общественного порядка ГУВД столицы Узбекистана.

Нарушителя выявили после того, как в соцсетях распространилось видео, где водитель демонстрирует необычное устройство управления в малолитражном автомобиле Chevrolet Spark. На кадрах видно, что вместо стандартного рулевого колеса в салоне закреплен морской штурвал.

За нарушение правил эксплуатации транспортных средств мужчине выписали штраф в размере одной базовой расчетной величины – 440 тысяч сумов (порядка 3 тысяч рублей). Машину отправили на штрафстоянку.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил лишать прав водителей за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. Он пояснил, что такие приборы мешают другим автомобилистам пользоваться зеркалами заднего вида и ослепляют поток. Однако штрафы, по мнению эксперта, проблему не решают.

