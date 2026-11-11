Первая декада ноября в Москве оказалась теплее нормы почти на 1,3 градуса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первая декада ноября в Москве оказалась теплее климатической нормы на 1,3 градуса. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, средняя температура воздуха за этот период составила плюс 2,6 градуса. При этом в первый день месяца были зафиксированы как минимальное значение – минус 0,8 градуса, так и максимальное – плюс 8,8 градуса.

Декада также выдалась сухой: в городе выпало всего 3 миллиметра осадков. Самым дождливым днем стало 4 ноября, когда суточное количество осадков достигло 1,2 миллиметра.

Позднякова добавила, что из-за плотной облачности солнце редко появлялось над столицей даже на фоне повышенного атмосферного давления. Метеоролог отметила, что именно отсутствие солнечного света стало причиной развития "осенней хандры" с ухудшением физического и психологического здоровья.

Между тем в ближайшие дни в Москве сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура воздуха поднимется до 5 градусов. В четверг, 12 ноября, столичный регион окажется под влиянием ложбины циклона, которая принесет небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. При этом станет на 1–2 градуса холоднее.

