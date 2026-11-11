Овечкин повторил рекорд клуба "Вашингтон" по голевым передачам

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Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил клубный рекорд по голевым передачам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.ру".

Встреча с "Оттавой Сенаторз" прошла на стадионе "Канадиен Тайр-центр" и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2. Овечкин провел на льду 13 минут 19 секунд, использовал три силовых приема и отдал результативную передачу Коулу Хатсону в дополнительное время.

Эта ассистентская передача стала для россиянина 762-й за карьеру в составе столичного клуба. Для достижения этой отметки Овечкину потребовалось 1 589 матчей. Он сравнялся с Никласом Бекстремом, у которого также 762 передачи, но в 1 105 играх.

Овечкин прервал семиматчевую серию без результативных действий, однако его безголевая серия продолжается уже 11 игр подряд. В текущем сезоне на счету нападающего 5 очков (1 гол и 4 передачи) в 16 матчах. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин смог набрать 1 692 очка (930 голов и 762 передачи) в 1 589 встречах.

Ранее Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству вратарей. Он отличился в матче с "Сиэтлом". Игра завершилась со счетом 3:5. Он забил вратарю Джоуи Даккорду, ставшему 190-м голкипером, которому забил российский форвард в регулярных чемпионатах НХЛ.

