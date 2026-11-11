SHOT: состояние пострадавшей при пожаре олимпийской чемпионки Шурочкиной стабильное

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, пострадавшая при пожаре в московской квартире, находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает SHOT.

Спортсменка остается в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами второй и третьей степени. Несмотря на сильное возгорание и вспышку горючей жидкости для биокамина, серьезных повреждений внутренних органов у нее не обнаружили.

Существовал риск поражения легких, однако обследование не выявило проблем с дыхательной системой. Шурочкина успела покинуть квартиру до того, как надышалась угарным газом. Также врачи не обнаружили патологий, затрагивающих жизненно важные органы.

О госпитализации Шурочкиной сообщалось утром 9 ноября. Пожар произошел в квартире на 17-м этаже жилого дома на улице Багрицкого в Москве.

Спортсменка получила ожоги лица, рук и груди, а во время эвакуации ей помогли соседи – они впустили ее в свою квартиру и вызвали экстренные службы. Шурочкину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ей провели операцию. По оценке врача общей практики Дениса Прокофьева, восстановление после обширных глубоких ожогов может занять до года и потребовать пересадки кожи.

