Торговые сети расширили взаимодействие с клиентами благодаря "Зиме в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичные парки в прошедшем зимнем сезоне сотрудничали с торговыми сетями в рамках проекта "Зима в Москве". Это дало компаниям возможность познакомить посетителей со своими продуктами и услугами, а также привлечь новых клиентов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Партнерство с городскими площадками позволяет не только заявить о себе, но и дополнить отдых гостей собственными сервисами – от многофункциональных пространств до тематических мероприятий. Например, сеть "ВкусВилл" организовала катки в парках "Сокольники" и Измайловском, а также в "Митино". Там разместили фудкорты для разогрева пищи и быстрых перекусов во время пауз между катанием. Дополнительно посетителей ждали различные шоу и развлечения.

Программа была рассчитана на гостей разных возрастов. Участникам разрешалось срывать с дерева бумажки с ингредиентами будущего рецепта, а затем по вкусу и в заданные сроки выбирать продукты для готовки. Кроме того, можно было играть в снежки, кикер или керлинг, а также разыгрывать лотерею, где приз был обеспечен каждому. В точках питания подавали горячие супы, блюда, блинчики, сладости, чайные и кофейные напитки с добавлением ягод и фруктов.

В парке "Ходынское поле" компания Rostic's объединила точки питания, места для отдыха и фотозону. Брендированное пространство встроилось в прогулочный маршрут.

"Такая коллаборация позволяет бизнесу стать частью привычного отдыха гостей парков Москвы", – рассказала PR-директор компании Жанна Белаш.

Она добавила, что посетители встречают знакомый бренд во время прогулки и получают новые впечатления, а эмоции делают подобные проекты особенно ценными. По ее словам, важно было не только порадовать гостей, но и обеспечить комфорт: современная инфраструктура парка позволила органично встроить пространство, где можно перекусить, отдохнуть и продолжить прогулку.

Вдоль маршрута разместили несколько тематических объектов. Рядом с детской площадкой установили нарядную ель с символикой бренда, а в точке питания "Гипербаскет" на центральной аллее можно было оформить заказ через приложение и забрать его с собой. После долгой прогулки гости могли зайти в теплый домик-бургер с подогреваемыми скамейками, которые позволяют отдыхать даже в холодную погоду.

Сотрудничество с парками дает компаниям возможность участвовать в значимых городских инициативах, поддерживать развитие комфортной среды и общаться с аудиторией в привычной для нее обстановке. Посетители же получают дополнительные варианты досуга – от тематических развлечений до удобных сервисов питания.

Ранее руководитель дирекции общегородских проектов "Мостуризма" Иван Малофеев рассказал, что городские программы "Зима в Москве" и "Лето в Москве" стали заметным фактором роста туристического потока и экономики столицы. По его данным, в прошлом году Москву посетили 26,5 миллиона туристов – на 500 тысяч человек больше, чем в 2024-м. При этом основной вклад в такую динамику внес событийный туризм.