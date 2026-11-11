Telegraph: Байдена и его супругу забросали пакетами с молоком во время визита в Дублин

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Бывшего президента США Джо Байдена и его жену Джилл встретили протестом во время посещения Тринити-колледжа в Дублине, где пропалестинские активисты бросали в них пакеты с молоком. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету The Telegraph.

Один из демонстрантов заявил, что Байдену не место на территории учебного заведения, обвинив его в причастности к геноциду. Участники акции также называли экс-главу Белого дома "геноцидным Джо" и выкрикивали лозунги "Позор" и "Твои руки в крови".

Ранее в болгарской Варне прошла акция протеста против визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Несколько десятков сторонников партии "Возрождение" собрались у Высшего военно-морского училища имени Николая Вапцарова, выступили против возможного вовлечения страны в военный конфликт и потребовали от главы ЕК покинуть Болгарию.

Участники митинга скандировали лозунг "Варна хочет мира, а не войны!" и бросали в сторону кортежа фон дер Ляйен яйца, овощи и фрукты.