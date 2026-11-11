В Госдуме предложили приобщать школьников к классике кино через арт-показы

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Школьников следует знакомить с советскими и российскими фильмами через специальные показы в кинотеатрах, а не вводить для этого обязательные уроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаева.

По его мнению, такой формат позволит заинтересовать подростков отечественным кинематографом без принуждения. Депутат напомнил, что в советское время школьники коллективно ходили в кино на рекомендованные картины. Сейчас кинотеатры по-прежнему остаются популярным местом досуга среди молодежи, поэтому подобную практику можно возродить в современном формате.

Тарбаев отметил, что обязательный просмотр фильмов может вызвать у подростков обратную реакцию. По его словам, принуждение в образовательном процессе нередко формирует сопротивление, поэтому знакомство с классикой должно строиться на добровольном интересе.

Важную роль депутат отвел и подготовке к просмотру. Поскольку подростки привыкли получать информацию через социальные сети, перед сеансами можно публиковать анонсы, короткие видеоролики и подборки ключевых сцен. Кроме того, школьникам необходимо объяснять исторические и бытовые реалии, которые были привычны для поколений, выросших в СССР.

Тарбаев добавил, что интерес к советскому наследию сохраняется, однако для его передачи молодому поколению необходим системный подход.

Ранее Минпросвещения России сообщило о подготовке специального урока по историческим событиям, показанным в фильме "Рождение империи". Занятие планируют провести во всех школах страны, чтобы ученики могли обсудить картину с педагогами и закрепить полученные знания.

Также ведомство намерено организовать показы фильма: для школьников от 12 до 14 лет – в учебных заведениях, а для старших учеников и студентов колледжей – в кинотеатрах по программе "Пушкинская карта".