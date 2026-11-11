Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 08:55

Общество

В Госдуме предложили приобщать школьников к классике кино через арт-показы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьников следует знакомить с советскими и российскими фильмами через специальные показы в кинотеатрах, а не вводить для этого обязательные уроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаева.

По его мнению, такой формат позволит заинтересовать подростков отечественным кинематографом без принуждения. Депутат напомнил, что в советское время школьники коллективно ходили в кино на рекомендованные картины. Сейчас кинотеатры по-прежнему остаются популярным местом досуга среди молодежи, поэтому подобную практику можно возродить в современном формате.

Тарбаев отметил, что обязательный просмотр фильмов может вызвать у подростков обратную реакцию. По его словам, принуждение в образовательном процессе нередко формирует сопротивление, поэтому знакомство с классикой должно строиться на добровольном интересе.

Важную роль депутат отвел и подготовке к просмотру. Поскольку подростки привыкли получать информацию через социальные сети, перед сеансами можно публиковать анонсы, короткие видеоролики и подборки ключевых сцен. Кроме того, школьникам необходимо объяснять исторические и бытовые реалии, которые были привычны для поколений, выросших в СССР.

Тарбаев добавил, что интерес к советскому наследию сохраняется, однако для его передачи молодому поколению необходим системный подход.

Ранее Минпросвещения России сообщило о подготовке специального урока по историческим событиям, показанным в фильме "Рождение империи". Занятие планируют провести во всех школах страны, чтобы ученики могли обсудить картину с педагогами и закрепить полученные знания.

Также ведомство намерено организовать показы фильма: для школьников от 12 до 14 лет – в учебных заведениях, а для старших учеников и студентов колледжей – в кинотеатрах по программе "Пушкинская карта".

Читайте также


культураобразованиеобществокино

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика