Более четверти зарубежных бронирований москвичей пришлось на Азию осенью – зимой 2026/2027

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Более четверти всех зарубежных бронирований туристов из Москвы (28%) приходится на азиатские направления в осенне-зимнем сезоне-2026/2027. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое имеется в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, в период с ноября 2026 года по март 2027-го наиболее заметно увеличился интерес москвичей к Шри-Ланке (+19%) и Индонезии (+5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В число самых популярных азиатских направлений у туристов из Москвы входят как курортные, так и экскурсионные направления: Таиланд, Китай, Япония, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, Индия, Мальдивы и Южная Корея.

"Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Азии в ноябре 2026 – марте 2027 года составляет 10 900 рублей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 10 500 рублей", – отметили эксперты.



из исследования Самая низкая средняя стоимость забронированной ночи – в отелях Индии (7 400 рублей), Таиланда (7 700 рублей) и Вьетнама (8 800 рублей). До 10 000 рублей за ночь обойдется размещение в Индонезии (9 200 рублей), Малайзии (9 400 рублей), Южной Корее (9 800 рублей), на Шри-Ланке (9 900 рублей). Больше всего туристы платят в Китае (11 600 рублей за ночь) и Японии (12 100 рублей).

При выборе размещения в азиатских странах туристы из Москвы чаще всего отдают предпочтение отелям категории три звезды – на них приходится 36% бронирований. На втором месте – четырехзвездочные отели с долей 33%, на третьем – пятизвездочные (20%). Еще 8% бронирований приходится на двухзвездочные отели, апартаменты, виллы и бунгало – 3%.

Чаще всего в Азию из Москвы отправляются пары без детей – на такой состав туристов приходится 61% бронирований. Еще 22% составляют соло-путешественники, 11% – семьи с детьми. На компании из трех и более взрослых приходится 6% бронирований, заключили аналитики.

Ранее туроператоры сообщили, что мальдивский Bank of Maldives предупредил о возврате платежей, связанных с Россией. Как уточнили в РСТ, банк может относить к таким операциям и оплату проживания россиян – в том числе когда плательщиками выступают иностранные юридические лица. Чтобы расчеты за пребывание граждан России в республике шли без перебоев, союз предложил провести консультации с мальдивской стороной.