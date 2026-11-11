Два частных дома загорелись в городском округе Чехов

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Два частных дома загорелись в деревне Зыкеево под подмосковным Чеховым. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба".

Пожару присвоен повышенный ранг 1БИС. Огонь угрожает третьему дому – он расположен всего в 4 метрах от горящих строений.

Тушением занимаются сотрудники пожарно-спасательных частей ПСЧ-274, ПСЧ-311 и ПСЧ-257 "Мособлпожспаса", к ним подключились работники ПСЧ-79 федеральной противопожарной службы. На месте работают пять автоцистерн.

Одно из горящих строений – трехэтажный дом размером 10 на 8 метров. Второй дом двухэтажный, его размеры – 7 на 4 метра.

Ранее шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на улице Блюхера в Уфе. Специалисты газодымозащитной службы вывели из здания 18 человек, используя специальные спасательные устройства. Еще 50 жильцов успели самостоятельно выйти из квартир до приезда пожарных.