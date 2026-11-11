Никита Михалков попал в базу данных ГУР Украины

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков оказался в базе данных украинского портала Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В качестве причины включения Михалкова украинская сторона указала его отношения с российским политическим руководством.

На портале утверждается, что режиссер "является неизменным доверенным лицом" Владимира Путина.

Ранее в эту же базу внесли российского актера Ивана Охлобыстина. Украинская сторона объяснила это тем, что артист систематически поддерживает действия России и политику российских властей.