Пожар произошел в порту Усть-Луги в результате атаки БПЛА

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В портовой зоне Усть-Луги в Ленинградской области произошло возгорание после попадания беспилотника. На месте работают пожарные расчеты, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Информация о последствиях происшествия уточняется.

По данным Дрозденко, к настоящему моменту над Ленинградской областью сбили 146 беспилотников. Боевая работа продолжается.

Угроза атаки БПЛА сохраняется и в Санкт-Петербурге. На этом фоне Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково.