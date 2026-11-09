Женщина погибла в Ленобласти из-за падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина погибла в квартире в Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА на крышу дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в МАХ.

По его словам, трагедия произошла в городе Всеволожске, когда женщина находилась в квартире на верхнем этаже дома.

"Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Мы окажем семье погибшей всю необходимую помощь", – написал губернатор.

Остальные жители дома были эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения (ПВР). В настоящее время в нем находятся четыре человека.

Кроме того, Дрозденко уточнил, что в 04:07 отключилась воздушная линия электропередач во Всеволожском районе, в связи с чем обесточены населенные пункты Ваганово, Коккорево, Борисово, станция Ладожское Озеро и поселок Грибное. Позже электроснабжение было восстановлено.

В Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия "Кинеф", в результате чего возник пожар. В настоящее время он локализован. Также было повреждено оборудование теплоснабжения города Кириши. Специалисты уже выполнили оперативные мероприятия и восстановили теплоснабжение и выработку электроэнергии.

Ленинградская область подверглась атаке вражеских дронов в ночь на 9 ноября. Всего над территорией региона силы ПВО уничтожили 81 беспилотник. В Киришах фрагменты дрона попали в квартиру, из которой эвакуировали семью. Эвакуация всего подъезда не потребовалась, пострадавших нет.

