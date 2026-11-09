09 ноября, 10:31Происшествия
Женщина погибла в Ленобласти из-за падения обломков БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Женщина погибла в квартире в Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА на крышу дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в МАХ.
По его словам, трагедия произошла в городе Всеволожске, когда женщина находилась в квартире на верхнем этаже дома.
"Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Мы окажем семье погибшей всю необходимую помощь", – написал губернатор.
Остальные жители дома были эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения (ПВР). В настоящее время в нем находятся четыре человека.
Кроме того, Дрозденко уточнил, что в 04:07 отключилась воздушная линия электропередач во Всеволожском районе, в связи с чем обесточены населенные пункты Ваганово, Коккорево, Борисово, станция Ладожское Озеро и поселок Грибное. Позже электроснабжение было восстановлено.
В Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия "Кинеф", в результате чего возник пожар. В настоящее время он локализован. Также было повреждено оборудование теплоснабжения города Кириши. Специалисты уже выполнили оперативные мероприятия и восстановили теплоснабжение и выработку электроэнергии.
Ленинградская область подверглась атаке вражеских дронов в ночь на 9 ноября. Всего над территорией региона силы ПВО уничтожили 81 беспилотник. В Киришах фрагменты дрона попали в квартиру, из которой эвакуировали семью. Эвакуация всего подъезда не потребовалась, пострадавших нет.