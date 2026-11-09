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09 ноября, 10:48

Технологии

Хостинг-провайдер Beget заявил о приостановке регистрации новых доменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Регистрация новых доменов в зонах .ru, .рф и .su в хостинг-провайдере Beget временно недоступна, сообщила пресс-служба Beget.

Кроме того, координационный центр доменов .ru/.рф еще 6 ноября сообщал, что аккредитация Beget как доменного регистратора приостановлена с 3 ноября. Однако это не означает аннулирования или лишения аккредитации, а является стандартной частью протокола реагирования.

"Вместе с КЦ, РосНИИРОС (Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей. – Прим. ред.) и ТЦИ (Технический центр Интернет. – Прим. ред.) мы согласовали план возобновления аккредитации", – объяснили в провайдере.

В ночь на 2 ноября Beget подвергся массированной кибератаке, из-за чего нарушилась работа ряда сервисов. По данным самого провайдера, на его облачных серверах размещены более 450 тысяч сайтов.

Компания сообщала, что данные в VPS, S3 и Kubernetes потеряны полностью, настройки CDN и IP утрачены, при этом файловые резервные копии VPS уцелели. Облачная инфраструктура уничтожена и создается заново – восстановлены архитектура и управляющие сервисы.

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