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09 ноября, 11:10

Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация снижает риск осложнений гриппа у детей на 60–80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вакцинация против гриппа снижает риск тяжелого течения, госпитализации и осложнений у детей на 60–80%. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России Наталья Скрипченко, передает РИА Новости.

Приведенные оценки опираются на данные исследований, уточнила она.

"Вакцинация обеспечивает защиту на весь учебный год", – добавила специалист.

В случае если привитый ребенок заболевает, болезнь проходит в легкой форме, без опасных осложнений, а срок выздоровления сокращается, заключила Скрипченко.

Ранее сообщалось, что вакцинацию против гриппа в России прошли уже более 35,4 миллиона граждан. Заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезону: на 44-й неделе зарегистрировано свыше 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

В Роспотребнадзоре напомнили о профилактических мерах: по возможности стоит воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания.

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