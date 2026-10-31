Роспотребнадзор: прививку от гриппа лучше делать с сентября по ноябрь

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В Роспотребнадзоре назвали сентябрь, октябрь и ноябрь наиболее подходящими месяцами для прививки от гриппа. Вакцинацию рекомендуют пройти до устойчивого сезонного роста заболеваемости, сообщили РИА Новости в ведомстве.

После введения вакцины организму требуется от двух до трех недель, чтобы сформировать иммунитет. Поэтому откладывать прививку до начала активного распространения инфекции не рекомендуется.

В первую очередь защититься от гриппа следует людям из групп повышенного риска. В их числе – маленькие дети, граждане старше 60 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Отдельно в Роспотребнадзоре отметили необходимость вакцинации для специалистов, которые часто контактируют с другими людьми. Речь идет о медицинских и социальных работниках, а также сотрудниках системы образования.

Ранее сообщалось, что перенесенные респираторные инфекции могут быть одним из факторов развития сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний. К таким инфекциям относятся грипп, COVID-19 и другие болезни дыхательных путей.