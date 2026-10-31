Федор Емельяненко попал в базу ГУР Украины

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко и еще 44 отечественных спортсмена, представляющих различные виды единоборств, оказались в базе данных главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют сведения на портале украинской спецслужбы.

Портал имеет подзаголовок "Мы идентифицируем цели". Его авторы призывают отстранять российских спортсменов от соревнований и исключать их из спортивных федераций.

Емельяненко вменяют высказывания о том, что жители Крыма сделали правильный выбор, проголосовав на референдуме за воссоединение с Россией. Кроме того, в украинской базе упоминаются его поддержка политики Владимира Путина и отношение к специальной военной операции.

Ранее стало известно о включении в базу ГУР пяти российских хоккеистов. Среди них – Александр Овечкин, нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз".