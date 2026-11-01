Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 04:52

Политика

Трамп заявил, что США осталось "разобраться с одним-двумя объектами" в Иране

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит разобраться с несколькими объектами на территории Ирана. Среди них он упомянул горный массив Коланг-Газ-Ла, под которым может находиться ядерный объект. Об этом американский лидер сообщил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп отметил, что американские силы уже уничтожили большую часть иранского вооружения, производственных мощностей и ядерного потенциала. При этом, по его словам, остаются еще один или два объекта, на устранение которых может потребоваться около 10 минут.

"Нам еще предстоит разобраться, я бы сказал, одним или двумя объектами. <...> Вероятно, стоит обратить внимание на гору Кирка и разобраться с этим", – добавил президент США.

Под названием "гора Кирка" в США подразумевают горный массив Коланг-Газ-Ла.

Ранее Трамп не исключил возможность новой военной операции против Ирана после промежуточных выборов в конгресс. Отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий, он заявил: "все возможно".

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика