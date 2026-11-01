Трамп заявил, что США осталось "разобраться с одним-двумя объектами" в Иране

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит разобраться с несколькими объектами на территории Ирана. Среди них он упомянул горный массив Коланг-Газ-Ла, под которым может находиться ядерный объект. Об этом американский лидер сообщил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп отметил, что американские силы уже уничтожили большую часть иранского вооружения, производственных мощностей и ядерного потенциала. При этом, по его словам, остаются еще один или два объекта, на устранение которых может потребоваться около 10 минут.

"Нам еще предстоит разобраться, я бы сказал, одним или двумя объектами. <...> Вероятно, стоит обратить внимание на гору Кирка и разобраться с этим", – добавил президент США.

Под названием "гора Кирка" в США подразумевают горный массив Коланг-Газ-Ла.

Ранее Трамп не исключил возможность новой военной операции против Ирана после промежуточных выборов в конгресс. Отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий, он заявил: "все возможно".