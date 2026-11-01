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01 ноября, 08:25

Транспорт

Песков заявил, что новая Volga может появиться в президентском гараже

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Новый автомобиль Volga может появиться в гараже Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Путин сам протестировал автомобиль и отмечал, что новая Volga ему понравилась. Президент сел за руль машины во время поездки в Нижний Новгород в августе. По его словам, автомобиль очень хорошо и легко управляется, также он отметил хорошую звукоизоляцию салона.

Ранее продажи автомобилей Volga в России в октябре впервые превысили показатель "Москвича" и составили 793 единицы. За последние три недели октября было реализовано 694 автомобиля "Москвич" и 793 автомобиля "Волга".

Наиболее популярной моделью в линейке "Москвича" является кроссовер "Москвич 3", на который приходится около 80% продаж. При этом у Volga лидером стал флагманский кроссовер K50, который обеспечивает более половины продаж.

Путин протестировал новый автомобиль Volga K 50

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