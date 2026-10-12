Росстандарт запретил выпуск в обращение ряда китайских марок грузовиков

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Росстандарт запретил выпуск в обращение на территории России ряда моделей грузовиков и спецтехники китайских марок Dongfeng, Foton, JAC и XCMG. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под ограничения подпали автомобили Dongfeng типа DFRZ-35, Foton типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC типа K7. Решение принято по итогам внеплановых выездных проверок официальных представителей этих брендов.

Аналогичные меры применены в отношении заводов-изготовителей специальной и специализированной техники следующих типов: 77ADJL (на базе JAC), SE27 (на базе KIA), TD-001 (на базе Shacman), N382a-A2 (на базе FAW) и KFN332 (на базе Ford).

В ходе проверок у машин выявлены несоответствия требованиям безопасности, в том числе касающиеся тормозных систем, выхлопов, наружных выступов, мест крепления ремней безопасности и защитных свойств кабин.

Также зафиксированы нарушения в оснащении устройствами вызова экстренных служб, освещением и световой сигнализацией, боковыми и задними защитными устройствами, а также превышение уровня внешнего и внутреннего шума.

Отмечается, что представительства и заводы уже уведомили ведомство о приостановке реализации продукции, в отношении которой выявлены нарушения. Они начали разработку программ мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан. Эти программы будут проанализированы Росстандартом и, в случае их достаточности, согласованы.

Ранее китайский производитель Geely прекратил поставлять в Россию кроссоверы Monjaro и Atlas, а также седан Preface. Эти автомобили стали основой модельного ряда российских машин Volga. Таким образом, Monjaro стал кроссовером Volga K50, Atlas – K40, а Preface – C50.