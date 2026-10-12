Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 14:14

Транспорт

Росстандарт запретил выпуск в обращение ряда китайских марок грузовиков

Фото: ТАСС/Imaginechina/Sipa USA

Росстандарт запретил выпуск в обращение на территории России ряда моделей грузовиков и спецтехники китайских марок Dongfeng, Foton, JAC и XCMG. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под ограничения подпали автомобили Dongfeng типа DFRZ-35, Foton типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC типа K7. Решение принято по итогам внеплановых выездных проверок официальных представителей этих брендов.

Аналогичные меры применены в отношении заводов-изготовителей специальной и специализированной техники следующих типов: 77ADJL (на базе JAC), SE27 (на базе KIA), TD-001 (на базе Shacman), N382a-A2 (на базе FAW) и KFN332 (на базе Ford).

В ходе проверок у машин выявлены несоответствия требованиям безопасности, в том числе касающиеся тормозных систем, выхлопов, наружных выступов, мест крепления ремней безопасности и защитных свойств кабин.

Также зафиксированы нарушения в оснащении устройствами вызова экстренных служб, освещением и световой сигнализацией, боковыми и задними защитными устройствами, а также превышение уровня внешнего и внутреннего шума.

Отмечается, что представительства и заводы уже уведомили ведомство о приостановке реализации продукции, в отношении которой выявлены нарушения. Они начали разработку программ мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан. Эти программы будут проанализированы Росстандартом и, в случае их достаточности, согласованы.

Ранее китайский производитель Geely прекратил поставлять в Россию кроссоверы Monjaro и Atlas, а также седан Preface. Эти автомобили стали основой модельного ряда российских машин Volga. Таким образом, Monjaro стал кроссовером Volga K50, Atlas – K40, а Preface – C50.

Москвичи пожаловались на китайские авто, у которых лопнуло стекло панорамной крыши

Читайте также


транспортавто

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика