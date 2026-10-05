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05 октября, 10:04

Транспорт

Рекордные 26 новых моделей появились на автомобильном рынке РФ в сентябре

Фото: depositphotos/welcomia

Рекордные 26 новых моделей появились на автомобильном рынке России в сентябре. Об этом говорится на сайте агентства "Автостат".

В число новых моделей вошли 21 легковой автомобиль, 1 легкий коммерческий (LCV), а также 2 грузовых и 2 автобуса. По данным агентства, все модели были зарегистрированы в продажах впервые. Это рекордный показатель за месяц.

Среди новых моделей легковых автомобилей следует обратить внимание на кроссовер Azimut, который стал первым в истории марки Lada, а также на 2 новых кроссовера российского бренда Tenet Plus (L4 и L6) и спорткары Bugatti Mistral и Ferrari 849 Testarossa.

Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок. Так, в начале осени линейку LCV пополнила китайская модель SRM Xinyuan, а линейку грузовиков – два автокрана из Китая – Sany SAC1200T и XCMG XCT130.

В сегменте автобусов были зарегистрированы продажи новых "китайцев" – городского Higer KLQ6116GC и туристического Zhongtong H12.

Ранее сообщалось, что новый Audi Q7 поступит на российский рынок до конца 2026 года. Первые автомобили дилеры рассчитывают получить уже в декабре.

Первыми в салонах появятся кроссоверы с 3-литровым дизельным двигателем, электрическим компрессором и стартер-генератором. Стоимость автомобиля оценивают в 18 653 760–19 847 160 рублей.

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