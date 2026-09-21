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21 сентября, 12:03

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Эксперт Овчинникова: в 2026 году стоимость ремонта автомобилей вырастет на 20%

Эксперт предупредила об увеличении стоимости ремонта автомобилей в 2026 году на 20%

Фото: 123RF.com/asphoto777

В 2026 году стоимость ремонта и обслуживания автомобилей увеличится на 20%. Об этом рассказала директор международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова в беседе с "Газета.ру".

По ее словам, основными причинами роста среднего чека станут удорожание запасных частей, рост стоимости нормо-часа и увеличение доли сложных ремонтов в структуре заказов. При этом в первом полугодии цены на детали уже увеличились на 15–20%. Базовые расходники подорожали на 9–15%, а редкие узлы, электроника и кузовные элементы – на 15–25%.

До конца года также ожидается дополнительный рост цен на автозапчасти в среднем на 5–7%. Овчинникова дополнила, что рынок становится все более неоднородным: часть автомобилистов в этом году планирует минимизировать расходы, выбирая самые дешевые варианты обслуживания, а другие, напротив, будут больше вкладываться в профилактику и выбирать технически грамотные решения.

Ранее эксперт Сергей Плетнев рассказал, что из-за использования некачественного бензина чаще всего повреждаются свечи зажигания, топливные форсунки, фильтры и бензонасос, а также каталитический нейтрализатор и датчики кислорода. Например, свечи зажигания покрываются нагаром из-за неполного сгорания топлива и присадок, что вызывает пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя на холостом ходу.

Плетнев посоветовал заправляться только на проверенных АЗС с хорошей репутацией и не экономить на качестве топлива, поскольку разница в цене между качественным и сомнительным бензином значительно меньше, чем стоимость ремонта запчастей.

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