Адвокат Гейдаров: за поломку авто из-за некачественного бензина можно взыскать деньги

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Россияне могут взыскать деньги с АЗС при поломке автомобиля из-за некачественного бензина. Об этом рассказал адвокат Эмин Гейдаров в беседе с "Газета.ру".

По его словам, если после заправки двигатель начал стучать, автомобиль потерял мощность или появились проблемы с запуском, то водителю следует прекратить движение. В ином случае это может увеличить повреждения и осложнить процесс доказательства их причин.

"Машину лучше доставить в сервис на эвакуаторе и зафиксировать неисправности. Затем потребуется независимое исследование топлива и техническая экспертиза автомобиля, подтверждающая связь между качеством бензина и поломкой. Основными доказательствами станут заключения экспертов, документы из сервиса и подтверждение заправки", – отметил адвокат.

Чек желательно сохранить, но даже при его отсутствии можно предъявить претензию. Покупку также можно подтверждать с помощи выписки с банковского счета, данных программы лояльности и других доказательств.

После экспертизы следует направить владельцу АЗС письменную претензию с требованием оплатить ремонт и компенсировать расходы на исследования и эвакуатор. Если компания откажется, то водитель может обратиться в суд.

Кроме стоимости ремонта и экспертизы, закон позволяет требовать компенсацию морального вреда, неустойку и штраф в размере 50% присужденной суммы за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Общий срок исковой давности составляет три года, заключил Гейдаров.

Ранее эксперт Сергей Плетнев заявил, что из-за использования некачественного бензина чаще всего повреждаются свечи зажигания, топливные форсунки, фильтры и бензонасос, а также каталитический нейтрализатор и датчики кислорода. Он посоветовал заправляться только на проверенных АЗС с хорошей репутацией и не экономить на качестве топлива.

По мнению Плетнева, разница в цене между качественным и сомнительным бензином значительно меньше, чем стоимость ремонта топливной системы, замены катализатора или форсунок.

Недавно Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Одновременно с этим были приняты нормативные акты, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. В частности, власти разрешили выпуск бензина и дизеля "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

При этом правительство России рассчитывает на скорый выход ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов, что должно значительно улучшить ситуацию на топливном рынке.