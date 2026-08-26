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26 августа, 15:16

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Эксперт Плетнев: из-за плохого бензина ломаются свечи зажигания, форсунки и бензонасос

Эксперт рассказал, какие детали авто ломаются первыми из-за плохого бензина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за использования некачественного бензина чаще всего повреждаются свечи зажигания, топливные форсунки, фильтры и бензонасос, а также каталитический нейтрализатор и датчики кислорода. Об этом "Газете.ру" рассказал эксперт Сергей Плетнев.

По его словам, свечи зажигания покрываются нагаром из-за неполного сгорания топлива и присадок, что вызывает пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя на холостом ходу. Форсунки засоряются смолами и примесями, утрачивают точность распыления, а в крайних случаях перестают закрываться, что приводит к заливанию цилиндров.

Топливный фильтр и насос быстро загрязняются из-за взвесей и воды, что заставляет насос работать с повышенной нагрузкой и может привести к его поломке. Каталитический нейтрализатор и кислородные датчики подвержены воздействию серы и металлосодержащих присадок, что снижает их эффективность и вызывает ошибки в работе системы выхлопа, подчеркнул эксперт.

Плетнев посоветовал заправляться только на проверенных АЗС с хорошей репутацией и не экономить на качестве топлива. По его мнению, разница в цене между качественным и сомнительным бензином значительно меньше, чем стоимость ремонта топливной системы, замены катализатора или форсунок.

Недавно Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Одновременно с этим были приняты нормативные акты, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. В частности, власти разрешили выпуск бензина и дизеля "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

Вместе с тем правительство России рассчитывает на скорый выход ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов, что должно значительно улучшить ситуацию на топливном рынке.

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