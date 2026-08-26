Демограф Крупнов допустил сокращение населения РФ до 70 млн человек к концу XXI века

Коэффициент рождаемости в мире впервые в истории опустился ниже уровня воспроизводства населения, выяснили исследователи. Почему Земля вышла на траекторию вымирания и как не допустить развития подобных тенденций в России, разбиралась Москва 24.

Пошло на убыль?

Глобальный коэффициент рождаемости в 2026 году составил 2,2 ребенка на женщину или меньше. Таким образом, этот показатель впервые в истории опустился ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения, сказано в исследовании Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World.





из текста исследования Насколько нам известно, такого не происходило никогда: ни во время войн, ни во время пандемий.

По мнению аналитиков, если ничего не изменится, сначала численность людей на планете достигнет 9 миллиардов человек к 2056 году, а затем начнет сокращаться. Однако совершенно другими данными располагает ООН: в организации спрогнозировали рост населения до 10,3 миллиарда к середине 2080-х годов и пока не увидели признаков того, что рождаемость опустилась ниже уровня, который нужен для воспроизводства.

Ранее об исчезновении человечества заявил американский миллиардер Илон Маск. Таким образом он прокомментировал демографическую ситуацию в Сингапуре, где есть большие проблемы с рождаемостью.

В России же эта сфера остается под контролем, несмотря на сложности, подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В то же время во время поездки в Челябинск 14 августа она отметила, что стране есть к чему стремиться в плане демографии.



(целевой показатель. – Прим. ред.) , чтобы население просто оставалось постоянным – 2,1, а на сегодняшний день – 1,352. Соответственно, есть куда стремиться. Это среднероссийский показатель.

Татьяна Голикова вице-премьер РФ Должно быть 2,3, чтобы население просто оставалось постоянным – 2,1, а на сегодняшний день – 1,352. Соответственно, есть куда стремиться. Это среднероссийский показатель.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что демография является острым вопросом как для РФ, так и для многих других государств.

При этом российские власти продолжают реализацию мер, направленных на поддержку семей и повышение рождаемости. В частности, с 1 сентября 2026 года вступит в силу закон об отмене испытательного срока для матерей детей до трех лет при приеме на работу. Кроме того, Владимир Путин неоднократно называл демографию национальным приоритетом.

В то же время начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков призвал к мягкой, беззапретительной работе с населением в плане демографии. Он призвал не забывать, что при рождении детей россияне сталкиваются с проблемами и стрессом и в таких условиях дополнительные ограничения ни к чему хорошему не приведут.

Академик РАН Геннадий Онищенко, в свою очередь, обратил внимание на возрастной фактор. По его мнению, оптимальным является рождение первенца в 26 лет, однако в России многие становятся матерями в 30–40. Эта группа, по его мнению, может стать ресурсом для восстановления рождаемости.

"Обеспечить бесплатным жильем"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с Москвой 24 отметила, что Россия "не раз переламывала мировые тенденции" и не будет равняться на зарубежные процессы.

По мнению парламентария, для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт. В частности, на период послевоенного бэби‑бума, когда рост рождаемости был связан с подъемом патриотизма и восстановлением страны. Также она привела в пример опыт 1960‑х годов, когда массовое строительство хрущевок позволило обеспечить семьи отдельными квартирами.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Если решить главную базовую потребность – предоставление жилья, это станет мощным мотиватором для создания семей и рождения детей.

"Программа "Молодая семья" предусматривает социальную недвижимость для молодых семей до 35 лет. В Москве она работает в формате субсидии. Нужно расширить эту программу, восстановить очередь среди молодых семей на недвижимость, обеспечить социальным, бесплатным или арендным жильем, построенным за счет государства", – добавила депутат.

По словам Останиной, льготная ипотека в этом плане не так эффективна, так как большая часть государственных денег уходит банкам и застройщикам, а "ярмо несет человек". Именно на улучшение жилищных условий тратится до 90% материнского капитала, добавила она.

"Зачем нужны посредники? Надо строить социальное жилье напрямую за бюджетный счет, создать государственные строительные компании и выдавать жилье исходя из очередей (для молодых и многодетных семей)", – подчеркнула она.

Кроме того, для развития строительства и соцсферы депутат призвала инвестировать в экономику. В частности, нужно национализировать природные ресурсы и вернуть бизнес из офшоров, что даст казне дополнительные триллионы рублей.

При этом парламентарий напомнила, что демография включает не только показатели рождаемости, но и качество, а также продолжительность жизни. В этой связи Останина предложила повысить зарплаты медработникам и педагогам, что может стимулировать молодых специалистов переезжать в сельскую местность, создавать семьи и заводить детей.

"Россия традиционно следует собственному пути, и в сфере демографической политики страна не станет копировать мировые тенденции, а, напротив, задаст собственный тренд, который может стать примером для других государств", – резюмировала Останина.

Пессимизм не оправдан?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские эксперты отнеслись к исследованию об убыли населения неоднозначно. В целом, несмотря на снижение рождаемости в 2026 году, население планеты продолжит расти устойчивыми темпами, сообщает News.ru со ссылкой на демографа Владимира Хосе Эченикэ.

По его мнению, глобального коэффициента 2,2 вполне хватит, чтобы человечество не вымерло как минимум в ближайшие десятилетия.





Владимир Хосе Эченикэ демограф Население земли будет расти примерно до 2060–2070-х годов. Дело в том, что жители африканских стран будут довольно долго поддерживать относительно высокую рождаемость в мире.

Однако в контексте России председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в разговоре с НСН предположил, что к концу столетия население страны рискует уменьшиться на 50%.

По его словам, вымирание начинается при коэффициенте меньше 2,15, который был зафиксирован в СССР еще в 1964 году.

"К концу столетия нас останется половина, 70 миллионов", – утверждает Крупнов.

Специалист убежден, что России необходимо резко нарастить коэффициент до 2,5, а для этого в семье необходимо трое и более детей.





Юрий Крупнов председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Нужно делать ставку на модельную семью с тремя детьми, под эту семью заводить все: экономику, социалку и так далее. При правильных действиях нам для этого требуется 25–30 лет.

Что касается глобальной повестки, по словам эксперта, Земля начнет вымирать уже через 10–15 лет. При этом без шагов к решению проблемы не спасут даже высокие демографические показатели в странах Африки и Южной Азии. Такая ситуация сложилась из-за того, что в мире нет устойчивой экономической базы, необходимой для воспроизводства населения, заключил Крупнов.

