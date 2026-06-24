Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 11:00

Общество

Песков назвал демографию болезненным вопросом для РФ и всего мира

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Демография является острым вопросом как для России, так и для большинства стран мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это болезненный вопрос для нашей страны, для России, это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения", – отметил он.

При этом в Индии демографическая ситуация выглядит иначе, поскольку в стране продолжается стремительный рост населения. Однако существующие прогнозы говорят о сокращении мирового населения уже в ближайшие десятилетия, обратил внимание Песков.

Вместе с тем представитель Кремля указал на технологический передел и революцию, которые сопровождают эти изменения.

"Очевидно, что она тоже происходит. Лежит ли в основе этого активное внедрение искусственного интеллекта или не лежит, мы с вами поймем тоже в будущем. Или наши потомки это поймут, но так или иначе это тоже все наложит свой отпечаток на траекторию развития мировых дел", – добавил Песков.

Немногим ранее министерство по административным делам и коммуникациям Японии сообщило о самом резком падении численности населения страны за всю историю статистических наблюдений. За последние 5 лет страна потеряла 3,09 миллиона человек, что является абсолютным антирекордом.

Главной причиной демографического спада власти называют "естественную убыль" населения. На фоне стремительного старения нации и падения рождаемости смертность стабильно превышает число новорожденных. Согласно прогнозам, к 2053 году население страны упадет до 100 миллионов, а к 2065 году – до 88 миллионов, причем 38% из них будут старше 60 лет.

Читайте также


властьобщество

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика