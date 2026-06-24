Песков назвал демографию болезненным вопросом для РФ и всего мира

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Демография является острым вопросом как для России, так и для большинства стран мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это болезненный вопрос для нашей страны, для России, это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения", – отметил он.

При этом в Индии демографическая ситуация выглядит иначе, поскольку в стране продолжается стремительный рост населения. Однако существующие прогнозы говорят о сокращении мирового населения уже в ближайшие десятилетия, обратил внимание Песков.

Вместе с тем представитель Кремля указал на технологический передел и революцию, которые сопровождают эти изменения.

"Очевидно, что она тоже происходит. Лежит ли в основе этого активное внедрение искусственного интеллекта или не лежит, мы с вами поймем тоже в будущем. Или наши потомки это поймут, но так или иначе это тоже все наложит свой отпечаток на траекторию развития мировых дел", – добавил Песков.

Немногим ранее министерство по административным делам и коммуникациям Японии сообщило о самом резком падении численности населения страны за всю историю статистических наблюдений. За последние 5 лет страна потеряла 3,09 миллиона человек, что является абсолютным антирекордом.

Главной причиной демографического спада власти называют "естественную убыль" населения. На фоне стремительного старения нации и падения рождаемости смертность стабильно превышает число новорожденных. Согласно прогнозам, к 2053 году население страны упадет до 100 миллионов, а к 2065 году – до 88 миллионов, причем 38% из них будут старше 60 лет.