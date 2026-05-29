В Японии зафиксировали рекордное сокращение населения

Численность населения Японии пережила самое резкое падение за всю историю статистических наблюдений. За последние 5 лет страна потеряла 3,09 миллиона человек, что является абсолютным антирекордом. Такие данные обнародовало министерство по административным делам и коммуникациям по итогам переписи.

По состоянию на 1 октября 2025 года в Японии проживают 123 049 524 человека. Это на 2,5% меньше по сравнению с показателями 2020 года. Сокращение фиксируется уже в ходе третьей переписи подряд, начиная с 2015 года.

Главной причиной демографического спада власти называют "естественную убыль" населения. На фоне стремительного старения нации и падения рождаемости смертность стабильно превышает число новорожденных.

Рост населения зафиксирован лишь в двух из 47 префектур. Положительная динамика отмечена в Токио (+1,4%) и Окинаве (+0,1%). В остальных 45 регионах зафиксировано снижение. Наиболее катастрофическая ситуация сложилась в префектурах Акита (–8,1%) и Аомори (–7,9%).

Старение общества угрожает экономической стабильности. Японцы, которые работают сейчас, в старости могут столкнуться с сокращением пенсионных выплат по сравнению с теми, которые получают нынешние пенсионеры.

Согласно прогнозам, к 2053 году население страны упадет до 100 миллионов, а к 2065 году – до 88 миллионов, причем 38% из них будут старше 60 лет.

