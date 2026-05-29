03:36

Общество

В Японии зафиксировали рекордное сокращение населения

Фото: depositphotos/sepavone

Численность населения Японии пережила самое резкое падение за всю историю статистических наблюдений. За последние 5 лет страна потеряла 3,09 миллиона человек, что является абсолютным антирекордом. Такие данные обнародовало министерство по административным делам и коммуникациям по итогам переписи.

По состоянию на 1 октября 2025 года в Японии проживают 123 049 524 человека. Это на 2,5% меньше по сравнению с показателями 2020 года. Сокращение фиксируется уже в ходе третьей переписи подряд, начиная с 2015 года.

Главной причиной демографического спада власти называют "естественную убыль" населения. На фоне стремительного старения нации и падения рождаемости смертность стабильно превышает число новорожденных.

Рост населения зафиксирован лишь в двух из 47 префектур. Положительная динамика отмечена в Токио (+1,4%) и Окинаве (+0,1%). В остальных 45 регионах зафиксировано снижение. Наиболее катастрофическая ситуация сложилась в префектурах Акита (–8,1%) и Аомори (–7,9%).

Старение общества угрожает экономической стабильности. Японцы, которые работают сейчас, в старости могут столкнуться с сокращением пенсионных выплат по сравнению с теми, которые получают нынешние пенсионеры.

Согласно прогнозам, к 2053 году население страны упадет до 100 миллионов, а к 2065 году – до 88 миллионов, причем 38% из них будут старше 60 лет.

Ранее Росстат сообщил, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сельского населения России стал самым минимальным с 1990 года. Там отметили, что за некоторыми исключениями, деревня уже не играет роль основного источника пополнения населения. Также средний возраст жителей сельских территорий превышает аналогичный среди горожан, что также влияет на демографию.

