02:56

Происшествия

Мужчина погиб в результате детонации дрона в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель погиб в результате детонации дрона в поселке Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона.

В ведомстве подчеркнули, что поселок подвергся атаке со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). В результате детонации дрона погиб мужчина.

В оперштабе добавили, что информация о повреждениях на земле уточняется.

Ранее оперштаб региона сообщил, что два человека погибли при ударе дрона по гражданскому автомобилю. Уточняется, что от полученных ранений двое мужчин скончались на месте.

Еще два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

происшествиярегионы

