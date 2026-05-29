ВСУ обстреляли школу и детсад в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в Васильевском муниципальном округе и детскому саду в Энергодаре. Обошлось без пострадавших, сообщает RT со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

"В Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы № 3", – уточнил он.

По словам Балицкого, обстрел повредил остекление образовательного учреждения.

В Энергодаре, помимо детского сада, под удар попала детская площадка. В момент обстрела детей там не было.

Ранее ВСУ нанесли удар по детской площадке в Херсоне, в результате чего погиб мужчина. Его жена и двое детей получили ранения.

Губернатор региона Владимир Сальдо назвал случившееся сознательной провокацией. Он пояснил, что Киев пытается снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты.

