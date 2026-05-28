Фото: 123RF.com/bisonov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по детской площадке в Херсоне, в результате чего погиб мужчина. Его жена и двое детей получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Это сознательная провокация. Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим", – написал он.

По словам Сальдо, уровень цинизма Киева оказался запредельным. Губернатор региона подчеркнул, что сначала Украина убивает детей и молодых людей, чтобы спровоцировать Россию, а потом атакует жителей Херсона.

Он указал, что за этими методами скрывается школа провокаций, пропаганды и информационной войны западных кураторов. Однако, как отметил Сальдо, это не снимает ответственности с киевского режима.

"За каждое такое преступление придется отвечать. За погибших, за раненых детей, за страх, который они несут в мирные семьи", – добавил он.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.