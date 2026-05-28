Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 11:20

Происшествия

ВСУ нанесли удар по детской площадке в Херсоне

Фото: 123RF.com/bisonov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по детской площадке в Херсоне, в результате чего погиб мужчина. Его жена и двое детей получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Это сознательная провокация. Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим", – написал он.

По словам Сальдо, уровень цинизма Киева оказался запредельным. Губернатор региона подчеркнул, что сначала Украина убивает детей и молодых людей, чтобы спровоцировать Россию, а потом атакует жителей Херсона.

Он указал, что за этими методами скрывается школа провокаций, пропаганды и информационной войны западных кураторов. Однако, как отметил Сальдо, это не снимает ответственности с киевского режима.

"За каждое такое преступление придется отвечать. За погибших, за раненых детей, за страх, который они несут в мирные семьи", – добавил он.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Песков прокомментировал отказ западных СМИ посетить Старобельск

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика