Биолог Лондоньо заявил о сложности отлова бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии

Отлов бегемотов из частного зоопарка колумбийского наркобарона Пабло Эскобара для их дальнейшей перевозки в Россию и другие страны потребует очень больших усилий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил биолог, член природоохранного фонда Bioethos Андрес Гарсия Лондоньо.

"Было реализовано лишь четыре (перемещения бегемотов. – Прим. ред.) за всю историю, поскольку риски высоки. Во-первых, потому что это животные, живущие в группах", – напомнил Гарсия Лондоньо.

По его словам, если попытаться приблизиться к одному бегемоту, чтобы усыпить и увезти, его тут же окружат другие. Поэтому для отлова нужно строить загоны и приманивать животных по одному, что потребует много времени и средств.

Биолог также отметил, что бегемот во время поимки может убежать и упасть в воду. Тогда, если использовать сильный транквилизатор, он может заснуть под водой и утонуть.

При самой транспортировке нужно уделить особое внимание медикаментам. Действие седативного препарата должно быть очень длительным, однако это может поставить под угрозу здоровье животного. Тем более что бегемот будет испытывать сильный стресс.

Эскобар незаконно ввез первых четырех бегемотов в Колумбию в 1980-х годах, основав зоопарк на одной из своих территорий. С того времени популяция бегемотов росла без контроля, несмотря на усилия экологических органов. В настоящее время в Колумбии насчитывается примерно 200 бегемотов.

В апреле стало известно о планах колумбийского правительства провести эвтаназию порядка 80 бегемотов. Министр окружающей среды страны Ирене Велес объяснила это тем, что сокращение популяции необходимо для защиты речных черепах и ламантинов, а также окружающей среды.

Позже стало известно, что президент Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ), гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова руководит операцией по спасению бегемотов. По ее словам, ГОЗУ будет делать все для того, чтобы найти гуманную альтернативу эвтаназии.

В операции также участвуют специалисты из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.