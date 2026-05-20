В Московском зоопарке хотят спасти 80 бегемотов Пабло Эскобара

Президент Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ), гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова руководит операцией по спасению 80 бегемотов из Колумбии, которые являются потомками животных, принадлежавших наркоторговцу Пабло Эскобару. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Там рассказали, что бегемоты находятся под угрозой массового уничтожения – животных могут усыпить, поскольку они являются инвазивным видом. Как ранее сообщали колумбийские власти, неконтролируемое размножение бегемотов из частного зоопарка Эскобара со временем превратилось в серьезную угрозу для местной экосистемы.

По словам Акуловой, ГОЗУ будет делать все для того, чтобы найти гуманную альтернативу эвтаназии. В частности, организация официально обратилась к колумбийскому правительству и предложила не усыплять животных, а отправить их в аккредитованные учреждения в разных странах.

Помощь экологам оказывает и индийский центр спасения дикой природы "Вантара" в Джамнагаре. Он готов создать для бегемотов специальную природную среду.

От самой ГОЗУ в операции участвуют специалисты из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас они прорабатывают план справедливого распределения особей для решения генетических проблем, связанных с ограниченным генофондом популяции, добавила Акулова.

Объединение будет и дальше вести диалог с министерством окружающей среды Колумбии, а также следить за соблюдением нормативных требований.

О планах колумбийского правительства провести эвтаназию порядка 80 бегемотов стало известно в апреле. Министр окружающей среды страны Ирене Велес заявила, что сокращение популяции этих животных необходимо для защиты речных черепах и ламантинов, а также окружающей среды.

