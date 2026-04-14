14 апреля, 14:29

В мире

Около 80 бегемотов Пабло Эскобара усыпят в Колумбии

Фото: depositphotos/Photocech

Правительство Колумбии приняло решение усыпить около 80 бегемотов для контроля их популяции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы должны действовать, чтобы сократить популяцию бегемотов. Эти меры необходимы для защиты наших экосистем и наших местных видов", – пояснила министр окружающей среды страны Ирене Велес.

По ее словам, рост популяции бегемотов несет угрозу для речных черепах и ламантинов. Также это приводит к загрязнению воды.

Наркоторговец Пабло Эскобар незаконно ввез первых четырех бегемотов в Колумбию в 1980-х годах. Он основал зоопарк на одной из своих территорий. С того времени популяция бегемотов росла без контроля, несмотря на усилия экологических органов. В настоящее время в Колумбии насчитывается примерно 200 бегемотов.

Ранее министр охраны природы Новой Зеландии Там Потак заявил, что власти хотят полностью избавиться от диких кошек к 2050 году. В стране их проживает свыше 2,5 миллиона. Животные представляют серьезную угрозу для природы, уничтожая редкие виды животных, в том числе птиц пукунуи и летучих мышей.

