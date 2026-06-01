01 июня, 15:53

Турэксперт Абасов: аномальная жара в Турции не повлияет на турпоток россиян

Утомленные солнцем? Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию

Лето в Турции может оказаться настолько жарким, что побьет многолетние температурные рекорды, утверждают некоторые эксперты. Как это отразится на турпотоке и как сделать такой отдых максимально безопасным, разбиралась Москва 24. 

Не выйти из тени

Фото: depositphotos/slava296

Лето в Турции может побить многолетние температурные рекорды, сообщил РИА Новости метеоролог Ихсан Юртташ. 

Этим летом мы ожидаем температуры выше климатической нормы практически на всей территории Турции. В ряде регионов показатели могут приблизиться к рекордным значениям или превысить их. Туристам, особенно нашим российским друзьям, следует быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары. 
Ихсан Юртташ
метеоролог

Специалист отметил, что наибольшая жара ожидается на побережье Средиземного моря, включая популярные курорты – Анталью, Аланью, Белек и Сиде. Причем в этих локациях дневная температура в июле и августе нередко будет превышать 40 градусов. Высокая влажность станет лишь усиливать ощущение жары, заявил эксперт.

Такая же погода прогнозируется на побережье Эгейского моря – в Бодруме, Мармарисе и Кушадасы. Число экстремально жарких дней в текущем летнем сезоне способно оказаться выше средних многолетних значений, подчеркнул Юртташ. 

В свою очередь, стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов отметил в разговоре с Москвой 24, что даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением для российских туристов. Он связал это в том числе с тем, что у соотечественников осталось не так много заграничных вариантов для пляжного отдыха: кроме Турции, это Египет, Китай, Таиланд и Вьетнам. Эти направления занимают фактически 65% всех бронирований на данный момент.

Турция традиционно ассоциируется с отдыхом по системе "все включено", которая предоставляет множество преимуществ за фиксированную стоимость. Российские туристы большую часть времени проводят в отелях, перемещаясь лишь к пляжу или бассейну. Даже при сильной жаре отдыхающие понимают, что выходить на улицу лучше ближе к вечеру.    
Михаил Абасов
стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии

Абасов подчеркнул, что цены данного направления по сравнению с другими невысоки: недельный отдых на двоих может начинаться от 90 000 рублей по системе "все включено". Кроме того, многие предпочитают Турцию исходя из понимания, чего ожидать от такого отдыха, в связи с чем страна останется одной из приоритетных на ближайшие годы. 

Также местные отельеры и сотрудники делают все возможное для комфорта приезжающих: большая часть персонала говорит по-русски, поэтому не нужно переживать, что возникнут трудности с переводом, добавил эксперт.

"Азия в этом плане пока немного проигрывает: туристический сектор там еще не до конца понятен для россиян, с ним только начинают знакомиться. А в том же Китае даже английский знают не все, и языковой барьер присутствует. Также современный российский турист ориентируется на предсказуемую логистику – возможность улететь без пересадок и вернуться обратно", – уточнил Абасов. 

В качестве наиболее оптимального времени для поездки в Турцию эксперт указал июнь. В этот период на пляжах еще свободно и не так много туристов, объяснил он.

Отдых под палящим солнцем

Фото: depositphotos/wjarek

Врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа предупредила в разговоре с Москвой 24, что для людей с хроническими заболеваниями отдых при высоких температурах может обернуться серьезными последствиями. Особенно это касается пациентов с болезнями щитовидной железы и онкологией.

"При гипертиреозе (повышенной функции щитовидной железы. – Прим. ред.) под воздействием солнечных лучей, зноя и переизбытка йода железа начинает работать активнее, что ускоряет обмен веществ, повышает температуру тела, вызывает тахикардию, слабость и тремор. У людей с онкологией жара может спровоцировать головокружение, отеки, частую одышку, скачки артериального давления, тахикардию и нарушение сердечного ритма", – подчеркнула эксперт.

Однако для здорового человека, при соблюдении им правил предосторожности, даже аномальная жара до 40 градусов не представляет опасности, добавила она.

Рекомендуется не находиться на улице в пиковые часы с 11:00 до 16:00, предпочитая оставаться в отеле или в торговых центрах. Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF минимум 50 – чем выше показатель, тем эффективнее средство. Лучше закрывать от солнца все открытые участки тела.
Людмила Лапа
врач-терапевт вышей квалификации

Специалист предупредила, что в дневное время при выходе на улицу критически важно защищать голову: подойдут шляпы с широкими полями, светлые кепки и банданы, а на пляже следует находиться исключительно под зонтами или навесами. Игнорирование этих правил безопасности чревато солнечными и тепловыми ударами, заключила специалист.

Вместе с тем врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин ранее рассказал Москве 24, что, если человек вынужден быть на улице в жару, необходимо восполнять водный баланс каждые пять минут. При этом важно пить негазированную воду мелкими глотками: оптимальный объем – 30–40 миллилитров на килограмм веса. Стоит обратить внимание и на ее температуру, которая должна быть около 37 градусов. Это помогает быстрому усвоению, в то время как холодную жидкость желудок сначала согревает, поэтому утолить жажду ею сложнее, отметил эксперт.

Также врач-терапевт Надежда Чернышова напоминала, что в жаркую погоду стоит выбирать легкие, светлые вещи из хлопка, льна, натурального шелка и бамбука, поскольку эти ткани позволяют телу дышать.

Если все-таки случился тепловой или солнечный удар, важно сначала увести пострадавшего в прохладное место или хотя бы в тень. Следом нужно расстегнуть все тугие части одежды, а ко лбу приложить холодную мокрую тряпку или повязку, умыться прохладной водой и выпить несколько глотков воды, отметила врач.

Она добавила, что особенно осторожными в жару нужно быть пожилым, поскольку у них быстрее развивается обезвоживание. В связи с этим возрастает риск возникновения тромбов и сердечно-сосудистых катастроф – инфарктов и инсультов, заключила Чернышова.

Какасьева Александра

туризмпогодаистории

