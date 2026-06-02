Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российская сторона приняла решение расширить стоп-лист, включив в него представителей журналистского и экспертного сообщества Британии. Об этом следует из заявления МИД РФ, размещенного на сайте ведомства.

Министерство указало, что эти люди причастны в распространению домыслов и фейков о политике российских властей и об общественно-политических событиях в стране. Кроме того, они призывали к сохранению и увеличению давления на Москву под предлогом реагирования на спецоперацию.

В ведомстве также указали, что в перечень попали не только представители журналистского и экспертного сообщества Британии, но и руководители британских компаний, задействованных в сфере безопасности, которые занимаются подбором людей для киевского режима под предлогом реализации "псевдогуманитарных проектов на Украине".

В списке фигурируют:



автор доклада политологического института "Общество Генри Джексона", содержащего ложные сведения, Александр Браудер;

журналистка газеты Washington Post Кэтрин Бэлтон;

управляющий директор компании Committed to Good (дочерняя фирма Chelsea Group) Элис Мэри Лафер;

один из основателей и председатель совета директоров компании Chelsea Group Ричард Николас Уэстбери;

журналист газеты i Ричард Холмс.

Теперь указанным лицам закрыт въезд в РФ. Российский МИД призвал Британию отказаться от агрессивных антироссийских действий, в том числе перестать распространять фейки о РФ, а также прекратить поддерживать киевский режим, в частности, передавая Украине оружие и военную технику. Последнее, по мнению ведомства, приводит к гибели мирных граждан и разрушению украинской государственности.

"Предупреждаем, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии, преднамеренному нанесению ущерба международной репутации нашей страны и раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор", – уточнили в ведомстве, добавив, что работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на недружественные действия властей Британии будет продолжена.

Ранее Великобритания расширила список санкций в отношении России на 18 позиций. В частности, под ограничения подпала российская компания в сфере недвижимости Diamant Estate, а также Trace Road и "Алистера".

Помимо этого, санкции затронули компании Arvix, Aifory и Rapira из Грузии, Nueva Cryptologia из Сальвадора, Bitpapa из ОАЭ. Кроме того, рестрикции коснулись Евразийского сберегательного банка, ОАО "Государственная брокерская компания" и USDKG из Киргизии, Sooty Limited с Маршалловых Островов и британской Exmo Exchange.

