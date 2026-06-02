Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 22:00

Политика

РФ внесла в стоп-лист пятерых представителей британских СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российская сторона приняла решение расширить стоп-лист, включив в него представителей журналистского и экспертного сообщества Британии. Об этом следует из заявления МИД РФ, размещенного на сайте ведомства.

Министерство указало, что эти люди причастны в распространению домыслов и фейков о политике российских властей и об общественно-политических событиях в стране. Кроме того, они призывали к сохранению и увеличению давления на Москву под предлогом реагирования на спецоперацию.

В ведомстве также указали, что в перечень попали не только представители журналистского и экспертного сообщества Британии, но и руководители британских компаний, задействованных в сфере безопасности, которые занимаются подбором людей для киевского режима под предлогом реализации "псевдогуманитарных проектов на Украине".

В списке фигурируют:

  • автор доклада политологического института "Общество Генри Джексона", содержащего ложные сведения, Александр Браудер;
  • журналистка газеты Washington Post Кэтрин Бэлтон;
  • управляющий директор компании Committed to Good (дочерняя фирма Chelsea Group) Элис Мэри Лафер;
  • один из основателей и председатель совета директоров компании Chelsea Group Ричард Николас Уэстбери;
  • журналист газеты i Ричард Холмс.

Теперь указанным лицам закрыт въезд в РФ. Российский МИД призвал Британию отказаться от агрессивных антироссийских действий, в том числе перестать распространять фейки о РФ, а также прекратить поддерживать киевский режим, в частности, передавая Украине оружие и военную технику. Последнее, по мнению ведомства, приводит к гибели мирных граждан и разрушению украинской государственности.

"Предупреждаем, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии, преднамеренному нанесению ущерба международной репутации нашей страны и раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор", – уточнили в ведомстве, добавив, что работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на недружественные действия властей Британии будет продолжена.

Ранее Великобритания расширила список санкций в отношении России на 18 позиций. В частности, под ограничения подпала российская компания в сфере недвижимости Diamant Estate, а также Trace Road и "Алистера".

Помимо этого, санкции затронули компании Arvix, Aifory и Rapira из Грузии, Nueva Cryptologia из Сальвадора, Bitpapa из ОАЭ. Кроме того, рестрикции коснулись Евразийского сберегательного банка, ОАО "Государственная брокерская компания" и USDKG из Киргизии, Sooty Limited с Маршалловых Островов и британской Exmo Exchange.

Новости мира: Британия создаст единый флот с Европой против России

Читайте также


Сюжет: Санкции
политика

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика