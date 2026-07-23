ЦИК РФ завершил регистрацию федеральных списков на выборы в Госдуму от партий

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты ГД от всех парламентских партий. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании ведомства.

Члены ЦИК приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Справедливая Россия". Чуть ранее Центризбирком зарегистрировал списки КПРФ, "Единой России", "Новых людей" и ЛДПР.

До этого сообщалось, что в федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы вошли 3 133 человека. В партийных списках по одномандатным избирательным округам включены 1 667 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов.

В это же время ЦИК завершил прием документов кандидатов, выдвигавшихся в порядке самовыдвижения. Всего по одномандатным округам документы подали 80 человек. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

