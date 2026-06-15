Свыше 300 избирательных участков откроют за рубежом в ЕДГ-2026

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 300 избирательных участков собираются открыть в более чем 150 странах в единый день голосования в 2026 году. Это следует из презентации главы ЦИК Эллы Памфиловой к предстоящим выборам, которую она представила на совещании с комитетом Совфеда по организации парламентской деятельности.

Кроме того, вопрос голосования за рубежом будет прорабатываться и дальше. ЦИК обратится в МИД, чтобы запросить у недружественных стран гарантии обеспечения безопасности россиян: в зависимости от решения данной ситуации на территории каждой страны будет корректироваться число избирательных участков.

Выборы в Госдуму запланированы на 20 сентября. Голосование будет проводиться в течение трех дней – с 18 по 20-е число включительно.

Участвовать в выборах смогут 18 партий, а без сбора подписей имеют право принимать участие только 12 фракций. Срок полномочий избранных депутатов составит 5 лет и будет действовать до сентября 2031 года.

Число мест сохраняется – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам. Всего в ЕДГ пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

